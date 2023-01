Entscheidungen des IKG sind nur bedingt nachvollziehbar

Plus Das Vorgehen eines Landsberger Gymnasiums gegen einen Schüler, der die Schule schwänzt, um Kinder zu trainieren, ist rechtlich richtig und doch fatal, schreibt Christian Mühlhause.

Das Verhalten eines 19-jährigen Schülers des Ignaz-Kögler-Gymnasiums in Landsberg polarisiert. Die Schule hatte ihm eine Freistellung verweigert. Er begleitete Jungen und Mädchen trotzdem zum 53. Bundeswettbewerb im Rudern als Trainer nach Bremen. Dafür sollte er ein Bußgeld zahlen, weigerte sich, sodass der Fall nun am Amtsgericht Landsberg landet.