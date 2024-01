Erinnerungsarbeit in Landsberg: Eine traurige Entwicklung

Plus Die „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“ steht vor der Auflösung. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die 1983 gegründete „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“ ist offenbar bald Geschichte. Ihr Ende ist das Ende einer traurigen Entwicklung. Wie in den 40 Jahren zuvor sind es persönliche Dinge, die die eigentlich so wertvollen Arbeit der Protagonisten in den Schatten stellen.

Interne Streitigkeiten prägten schon in den Anfangsjahren die Arbeit in der Bürgervereinigung. Es waren streitbare Personen, die sich der Aufarbeitung der NS-Geschichte in Landsberg und Umgebung widmeten. Sie hatten es nicht leicht, stießen dabei immer wieder auf Widerstände, teils aufgrund der Sache an sich, teils aber auch aufgrund ihrer Persönlichkeit.

