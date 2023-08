Es braucht mehr Wertschätzung für das Handwerk

Plus Gerade Eltern haben bei der Berufswahl einen großen Einfluss. Ein Studium ist jedoch nicht immer der goldene Weg, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Wer einen Handwerker braucht, muss heute in der Regel ziemlich lange warten. Der Grund: Schon jetzt herrscht in vielen Berufsfeldern akuter Fachkräftemangel, der sich wohl noch weiter verschärfen wird. Denn immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung, womit sich ein schon lange zu beobachtender Trend fortsetzt. Die Situation kann sich auch im Landkreis Landsberg nur dann entspannen, wenn das Handwerk mehr Wertschätzung aus der breiten Gesellschaft erfährt.

Natürlich sind auch die Unternehmen im Landkreis Landsberg gefragt. Sie müssen mehr in den Fokus junger Menschen rücken, die vor dem Schulabschluss stehen. Im digitalen Zeitalter sind die Sozialen Medien ein durchaus naheliegender Ansatz. Gerade in kleineren Betrieben mit wenigen Beschäftigten ist es aber oft nicht möglich, diese auch angemessen und konsequent zu bedienen.