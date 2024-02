Fasching und Asyl: Im Kreis Landsberg ist Aufklärung gefragt

Plus Im Landkreis Landsberg gibt es viel aufzuarbeiten. Und das hat nicht nur mit dem Gesang an Fasching zu tun. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger

Manche Entwicklungen machen nicht nur nachdenklich, sondern zeigen, dass es nicht immer eine schnelle Lösung für die Dinge gibt. Ob es nun die Instrumentalisierung des Faschings mit eingängigen Songs für rechtes Gedankengut („Ausländer raus“) ist oder die Ausschreitungen von Asylsuchenden in der Gemeinde Kaufering. Beide Vorfälle (zufällig kurz nacheinander) sind schlimm und zeigen, wie dringend wir Aufklärung und Schutzmaßnahmen, aber auch Veränderungen bei der Asylaufnahme benötigen, und wie vielfältig die Problematik ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.

Die Aufnahmeeinrichtung in Kaufering kann bis zu 300 Menschen aufnehmen, aktuell sind es 109. Es ist die einzige Erstaufnahmeeinrichtung als „Drehscheibe“ im Landkreis. Sie ist sicher noch kein Brennpunkt, aber am Wochenende hat man gesehen, wie leicht Situationen eskalieren können. Und genau diese Situationen sorgen dann für immer mehr Unsicherheit in der Bevölkerung. Nicht alle Menschen, die Angst vor dieser Entwicklung haben, schreien „Ausländer raus“. Im Gegenteil, die Mehrheit, das zeigen die Demonstrationen gegen rechts, wollen ein friedliches Miteinander. Die Mehrheit weiß, wie schwierig solche Einrichtungen zu führen sind. Und Hetzattacken – wie im Fasching – sind deshalb umso gefährlicher und müssen geahndet werden.

