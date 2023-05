Fehlende Zusagen beim Fliegerhorst Penzing behindern die Konversion

Plus Das Vorgehen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beim Fliegerhorst Penzing ist schwer nachvollziehbar, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Die Konversion des früheren Fliegerhorsts in Penzing von einer militärischen Nutzung hin zu einem Areal mit Wohnen, Firmenansiedlungen und Orten, an denen Forschung stattfindet, ist ein Prozess über mehrere Jahre, und dabei kann sich auch immer etwas ändern. Das dürfte allen Beteiligten klar sein. Geduld aufzubringen ist aber deutlich leichter, wenn die Leitplanken gesetzt sind, innerhalb derer sich die Vertragspartner setzen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) versetzt die aber immer wieder.



Die Behörde signalisiert laut Penzings Bürgermeister zudem, dass das auch so weitergehen werde hinsichtlich der Größe der Fläche, die im Besitz der Bima verbleiben soll. Jetzt sind es aktuell 70 bis 75 Hektar. Sind es in zwei Monaten dann 100 oder 150 Hektar? Wie sollen die Verantwortlichen des Zweckverbands in Gespräche mit Interessenten gehen, die sich auf dem ehemaligen Fliegerhorst ansiedeln wollen, wenn nicht mal die Frage beantwortet werden kann, was ihnen als Fläche angeboten werden kann?

Die Bundesbehörde sitzt am längeren Hebel

Die Bima sitzt als Eigentümer bei dem Thema am längeren Hebel, und wenn dort niemand einen Grund sieht, fixe Absprachen zu treffen, dann muss der Zweckverband diese bittere Pille schlucken und immer wieder die Planungen überarbeiten. Die Kommunen bleiben am Ende Bittsteller. Eine Erfahrung, die auch Kaufering auf unerfreuliche Weise in den vergangenen Jahren beim Thema barrierefreier Ausbau des Bahnhofs immer wieder machen musste und Nackenschläge von der Bahn kassierte. Die agiert vielfach auch wie eine Behörde. Mehr Dienstleistungsgedanke wäre wünschenswert.

