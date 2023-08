Ferienbetreuung ist ein Gewinn für alle Beteiligten

Plus Die regionalen Ferienprogramme sind eine wichtige Entlastung für berufstätige Eltern, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Schulferien sind die schönste Zeit – zumindest für die schulpflichtigen Kinder. Durch die vielen Wochen Freizeit im Jahr ergeben sich für berufstätige Eltern Schwierigkeiten. Denn die durchschnittlich 28 Urlaubstage bei einem Vollzeitjob decken keinesfalls die Ferienzeit der Kinder ab. Selbst dann, wenn beide Elternteile bei einem Vollzeitjob versetzt Urlaub nehmen, kommen diese auf etwa 60 freie Tage jährlich – immer noch zu wenig, um die Kinder während der Ferien selbstständig betreuen zu können.

Kochen, putzen, einkaufen, trösten, Hausaufgaben betreuen, ins Bett bringen – und am nächsten Tag geht all das wieder von vorn los: Betreuungs- und Haushaltsarbeit mit einem Vollzeitjob zu vereinbaren, ist schwierig genug. Wenn die Schule für sechs Wochen geschlossen bleibt und die Heranwachsenden bespaßt und versorgt ohne Unterbrechung werden müssen, umso mehr. Wenn dann auch noch das Homeoffice keine Option ist und die erweiterte Familie nicht einspringen kann, wird es noch schwieriger für die Erziehenden.