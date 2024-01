Festzeichen am Lumpigen: Zwei Euro tun niemand weh

Plus Die Licaria hat den Fasching in Landsberg wiederbelebt. Sie sollte deswegen unterstützt werden, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Zahlen fürs Zuschauen beim Umzug am Lumpigen Donnerstag? Reflexartig wird dieser Schritt sicherlich kritisiert. Doch bei genauer Betrachtung ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Zumal bei Getränkepreisen jenseits der fünf Euro zwei Euro für ein Festzeichen niemandem wehtun werden.

Bei den Faschingsumzügen in der Region ist es schon viele Jahre üblich, dass Festzeichen an die Besucherinnen und Besucher verkauft werden. Die veranstaltenden Vereine finanzieren damit ihre Ausgaben, die vielfältig sind. Kosten fallen unter anderem für mobile Toiletten, für Absperrungen, für Sicherheitskräfte, aber auch für Süßigkeiten, Gebühren und Werbung an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen