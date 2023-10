Festzelt-Aus: Dieser Beschluss ist nicht nachvollziehbar

Plus Der Stadtrat spricht sich gegen Festzelte in der Landsberger Altstadt aus. Ein Fehler, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Mit dieser Entscheidung haben sich der Landsberger Stadtrat und die Stadtverwaltung keinen Gefallen getan. Der Beschluss, künftig in der Altstadt keine größeren Festzelte mehr zu genehmigen, ist rechtlich fragwürdig und inhaltlich nicht nachvollziehbar.

Seit 2017 findet die Oide Wiesn mit Festzelt auf dem Hellmairplatz statt. Bislang wurde die Veranstaltung immer von der Stadtverwaltung genehmigt. Ein Antrag dreier Gastronomen bringt die Genehmigung jetzt zu Fall. Ein Antrag, hinter dem mit Claus Moritz und Markus Salzinger auch zwei UBV-Stadträte stehen. Der eine als Geschäftspartner eines Antragstellers, der andere als Ehemann einer Antragstellerin. Dass sie beim Beschluss mitstimmen durften, mag vielleicht rechtlich in Ordnung sein, es bleibt aber ein fader Beigeschmack.