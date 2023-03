Festzelte verbannen, kann nicht die Lösung sein

Plus Haben Festzelte in der Landsberger Altstadt noch eine Zukunft? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Für wen ist die Altstadt da? Für die Anwohnerinnen und Anwohner, für die Gastronomen, für die Geschäftsleute, für die Gäste? Die Altstadt ist nicht nur Wohnort, sie ist mehr, klar. Deswegen müssen die Anliegerinnen und Anlieger auch hinnehmen, dass in der Altstadt öffentliche Veranstaltungen stattfinden und Gastronomen im Freien bewirten dürfen. Die Stadt trägt dazu bei, indem sie ihre öffentlichen Flächen für Veranstaltungen und Außengastronomie zur Verfügung stellt. Das ist nur logisch, schließlich hat die Stadt, also Verwaltung und Stadtrat, ein Interesse daran, dass die Innenstadt belebt wird.

Dass es Tage gibt, an denen die unterschiedlichen Interessen aufeinanderstoßen, ist normal. Bei größeren Veranstaltungen oder Märkten müssen die Gastronomen ihre Bestuhlung abbauen. Schließlich haben sie kein Anrecht darauf. Das gilt auch für die Wirtinnen und Wirte am Hellmairplatz während der Oidn Wiesn. Dass sie den Einnahmen durch die Außenbewirtung nachweinen ist verständlich, doch rechtfertigt das einen so weitreichenden Schritt?

Die Stadt verliert Handlungsspielraum

Was ist der richtige Weg? Festzelte grundsätzlich aus der Innenstadt zu verbannen, kann nicht die Lösung sein. Der Stadtrat würde sich damit viel Handlungsspielraum nehmen. Die Oberbürgermeisterin hat ganz richtig darauf verwiesen, dass auch der Ruethenfestverein möglicherweise für sein Fest ein Zelt benötigt. Diesen Wunsch müsste die Stadt dann auch ablehnen.

Lesen Sie dazu auch