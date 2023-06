Feuerwehr: Der Ärger mit den Brandmeldeanlagen

Plus Das Feuerwehr-Ehrenamt wird immer komplexer und zeitaufwendiger. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Wort "Freiwillige" fehlt ja häufig, wenn über die Feuerwehren im Landkreis Landsberg berichtet wird. Klar, schließlich sind ja fast alle Frauen und Männer, die in der Feuerwehr ihren Dienst tun, ehrenamtlich tätig. Doch dieses Ehrenamt stößt immer häufiger an Grenzen.

Die Einsätze werden nicht nur mehr, sie werden auch umfangreicher und spezifischer. Wer bei der Feuerwehr einen aktiven Dienst versieht, der muss nicht nur körperlich fit sein, sondern auch Abläufe einstudieren und taktisch geschult sein. Das alles kostet Zeit. Stadt, Gemeinden und Landkreis tun viel, damit die Rahmenbedingungen stimmen, investieren in neue Fahrzeuge und neue Gebäude. Das zeigt jetzt auch die Reaktion des Landsberger Stadtrats, der den Vorschlägen von Feuerwehr und Verwaltung einhellig folgt. Dennoch wird es mancherorts schwer, zu allen Tages- und Nachtzeiten voll einsatzbereit zu sein.