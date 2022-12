Feuerwerke und Böller: Gerade in diesem Jahr ist Vorsicht geboten

Plus In diesem Jahr dürfen im Kreis Landsberg wieder Raketen und Böller gezündet werden. Warum Vorsicht und Rücksicht mehr denn je gefragt sind.

Für manche Menschen gehört ein Feuerwerk um Mitternacht schlichtweg zum Start ins neue Jahr. Für andere überwiegen hingegen die negativen Begleiterscheinungen: Die Luft werde verschmutzt, der Krach schrecke Tiere auf und es entstehe eine große Menge an Müll. Um das Böllern und Abfeuern von Silvesterraketen ist längst eine hitzige Diskussion entbrannt, die wohl auch noch eine ganze Weile andauern wird. Fest steht jedoch, dass in puncto Feuerwerke insbesondere jetzt Vorsicht geboten ist.