Fliegerhorst Penzing: Ist Intel aus dem Rennen?

Plus Penzing ist als neuer Standort für zwei Firmen im Gespräch. Jetzt gibt es eine erste Absage. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die aktuelle Entwicklung beurteilt.

Gleich zwei geplante Großprojekte beschäftigen die Penzingerinnen und Penzinger sowie ihre Nachbarn im laufenden Jahr: die Ansiedlung des holzverarbeitenden Betriebs Steico beim Weiler Stillern und der Bau einer Chipfabrik von Intel auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts. Nun, kurz vor Jahresende, ist Penzing in einem Fall schon aus dem Rennen. Dass Steico seine Fühler anderswo ausstreckt, freut vor allem die Anwohner in Schwifting und die Naturschützer, deren Protest die Entscheidung des Unternehmens sicherlich beeinflusst hat.