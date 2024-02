Fliegerhorst Penzing: Schnelle Antworten sind jetzt wichtig

Plus Die Bundeswehr möchte das Areal künftig vielleicht wieder nutzen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die neuesten Entwicklungen rund um den ehemaligen Fliegerhorst in Penzing zeigen wieder einmal, dass die Konversion eines Bundeswehrstandorts viele Unwägbarkeiten beinhaltet. Wichtig ist jetzt, dass die Bundeswehr schnell und deutlich kommuniziert, ob der Standort für das neue Waffensystem infrage kommt, und wenn ja, welche Flächen dafür benötigt werden.

Dass die Betroffenen (Zweckverband und aktuelle Nutzer) bislang nur durch Zufall und aus den nachforschenden Medien von den Plänen erfahren haben, ist ein Unding, leider aber auch gängige Praxis bei der Bundeswehr. Das sorgt für große Verunsicherung, bestimmt auch beim ADAC und bei den Penzing Studios, auch wenn deren offizielle Verlautbarungen noch Optimismus signalisieren. Denn es stellt sich schon die Frage, ob ein Radargerät eines milliardenschweren Waffensystems einfach so unweit der Landebahn aufgestellt werden kann oder ob es umfangreich abgesichert werden muss.