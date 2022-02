Flohmarkt in Kaufering: Ein Mutmacher in schweren Zeiten

Plus Der Dauerflohmarkt in Kaufering ist auch ein wichtiger Treffpunkt. Sein karitativer Zweck ist vorbildlich, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es gibt vieles, das die Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie vermisst haben oder – trotz Erleichterungen – immer noch vermissen. Gespürt haben das auch die ehrenamtlichen Helferinnen des dauerhaften Flohmarkts unter der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Kaufering. Ihr Angebot lädt nicht nur zum Stöbern ein, es ist auch ein Treffpunkt für viele Menschen aus dem Ort. Das gilt eigentlich für jeden Flohmarkt im Landkreis Landsberg. Klar, die Suche nach einem bestimmten Gegenstand oder auch dem Unerwarteten, ist ein wichtiger Teil der Flohmarkt-Welt, der Austausch untereinander gehört aber ebenfalls dazu.