Football: Wenn plötzlich ein Heimspiel fehlt

Plus In der Football-Regionalliga gibt es einen kuriosen Spielplan. Der Landsberg X-Press macht das Beste daraus, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Ist eine Liga mit sieben Mannschaften besetzt, bedeutet das eigentlich sechs Heimspiele. Nicht so in der Football-Regionalliga. Der Landsberg X-Press wird als Titelverteidiger nämlich nur fünf Mal im Sportzentrum um Punkte kämpfen. Eine Überraschung vonseiten des Verbands, die nicht nur bei X-Press-Präsident Markus Gruberbauer auf wenig Verständnis gefallen sein dürfte. Doch der X-Press macht das Beste daraus.

Jedes Heimspiel des Landsberg X-Press lockte in der vergangenen Saison Hunderte Fans ins Landsberger Sportzentrum. Auch die Gäste brachten in der Regel viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit - manche, wie zu hören war, allein schon wegen der legendären Burger. Für die Spieler, die auswärts oft vor viel kleinerer Kulisse antreten müssen, bedeutet dies eine unvergessliche Atmosphäre, für den Verein wichtige Einnahmen - da ist der Wegfall eines Heimspiels mehr als nur bitter.