Forderung der DGE: Jetzt geht es um die Wurst

Plus Eine Forderung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Fleischkonsum sorgt für Aufregung. LT-Redakteur Christian Mühlhause rät zu mehr Gelassenheit.

Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass nur noch zehn Gramm Fleisch am Tag konsumiert werden sollten. Dass das die Metzgerinnung in Landsberg nicht begeistert und viele Kommentierende im Internet gleich wieder Schnappatmung bekommen, überrascht nicht. Der Verzehr von Fleisch sei gesundheits- und klimaschädlich, lautet die Begründung. Die Forderung hat einen positiven Aspekt und ist zugleich völlig überzogen.

Mehr Qualität als Quantität beim Fleischkonsum geboten

Positiv ist, dass sich die Menschen mal wieder mit ihrem Ernährungsstil auseinandersetzen. Jeder von uns sollte beim Fleisch, wie auch anderen Produkten lieber nach dem Motto leben: Qualität statt Quantität. Und zu dem Thema fällt einem das Sprichwort ein: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Interessenvertreter werden schon dafür sorgen, dass eine so radikale Forderung, die letztlich fast einem Verbot gleich kommt, nicht zum Gesetz wird. Zumal die Metzgerinnung selber darauf verweist, dass die Empfehlung aktuell bei 600 Gramm pro Woche liegt. Und was passiert, wenn jemand mehr verzerrt? Genau, gar nichts!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen