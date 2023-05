Freibäder sind unbezahlbar

Plus Das Defizit der Freibäder macht keinen Kämmerer froh. Doch der immaterielle Wert kann nicht hoch genug gesehen werden, kommentiert Vanessa Polednia.

Sie erwirtschaften Jahr für Jahr ein Defizit; ihre Sanierung und Wartung kostet ein Vermögen; sie sind nur wenige Monate geöffnet: Die Rede ist von Freibädern. Wenn man die Nachteile aufreiht, ist es nicht verwunderlich, warum Kommunen und der Kreisrat auf die Freibäder zu sprechen kommen, wenn es um Möglichkeiten zum Geldsparen geht.

Die Kosten für den Betrieb und Erhalt der Freibäder mag hoch oder für manche gar zu hoch sein. Der immaterielle Wert sollte jedoch nicht unterschätzt werden. In Gemeinden wie Prittriching übt das Freibad eine starke Identifikation aus. Es ist Dorfplatz, Kinderbetreuung, Lebensschule, Sportstätte, Ersatzurlaub und Wirtshaus in einem.