Freiheit und Jugendschutz: Das richtige Maß finden

Plus Wie lang Jugendliche nachts unterwegs sein dürfen, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Erinnerungen an die eigene Jugend lassen Eltern womöglich gnädiger walten.

Es wird Abend und das eigene Kind wird erst so richtig wach – das ist die Wahrnehmung vieler Eltern, deren Kinder mitten in der Pubertät stecken. Zudem üben Treffen, die nicht mit Sonnenuntergang enden, einen besonderen Reiz für Jugendliche aus.

Das Jugendschutzgesetz enthält keine Bestimmungen dazu, wie lange sich Kinder und Jugendliche draußen aufhalten dürfen. Doch was ist ein gutes Maß? Und ab wann verletze ich gar meine Fürsorge- und Erziehungspflicht? Manche Dinge sind nicht verhandelbar. Ein 14-Jähriger hat etwa nichts in einem Stripclub zu suchen. Doch muss schon um 22 Uhr im Park Schluss sein, wenn morgen keine Schule ist? Eltern sollten gemeinsam mit ihrem Kind bestimmen, wie lange es abends unterwegs sein oder bei einem Fest aufbleiben darf.