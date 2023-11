Kommentar

Frieden fängt bei uns selbst an

Plus In einer Zeit, in der Kriege und Krisen wieder so nah in die Volksmitte rücken, sollte man besonders auf seine Mitmenschen achten, findet Lisa Gilz.

Von Lisa Gilz

Frieden fängt bei uns an. In uns. Damit trifft es Pfarrer Gregory Herzel bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Landsberg gut. Im Weltgeschehen sind es besonders die großen Krisen und Kriege, die Tausende Kilometer weit weg stattfinden, die einnehmend die Augen der Menschen lenken. Was dabei manchmal übersehen wird, ist die Arbeit, die am eigenen Tun und Handeln geleistet werden könnte. Es können Kleinigkeiten sein. Ein dummer Spruch, ein unüberlegter Ausdruck. Blind für den Schmerz und das Leid, das schon Worte bei anderen Menschen auslösen können, merken wir vielleicht nicht immer, wie verletzend bereits ein Seitenhieb sein kann.

Gerade in den kalten und dunklen Monaten, in denen weniger soziale Interaktionen dafür sorgen, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Winterblues oder gar eine Depression durchleben, sollte sich jeder überlegen, wie er oder sie mit Mitmenschen umgeht. Ein "Danke" mehr, eine Beschwerde weniger, ein Lächeln für den Kassierer oder die Postbotin. Die eigene schlechte Laune nicht an anderen Menschen auslassen und stattdessen vielleicht mit jemandem über Probleme reden und nach Hilfe fragen. Den Streit mit der Familie oder mit Freunden zur Seite legen und dafür dankbar sein, dass niemand vor Raketen und Angreifern fliehen muss. Die Verantwortung Frieden zu halten, die liegt bei jedem Menschen. Im Kleinen und im Großen.

