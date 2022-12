Fuchstalbahn: Der Landkreis Landsberg sollte nachziehen

Plus Der Landkreis Weilheim-Schongau fasst einen wegweisenden Beschluss zur Bahnstrecke zwischen Landsberg und Schongau. Damit kommt wieder Bewegung in das Thema.

Es sind momentan schwierige Zeiten beim ÖPNV – nicht nur im Landkreis Landsberg: Den Busunternehmen machen die steigenden Kosten und Personalnöte zu schaffen, Fahrpläne müssen deshalb ausgedünnt werden. Dennoch setzt der Kreistag in Weilheim-Schongau beim Thema Fuchstalbahn mit der Anerkennung der Reaktivierungskriterien gerade jetzt das richtige Zeichen.