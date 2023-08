Fünf-Seen-Filmfestival: Ein Geheimtipp wird erwachsen

Plus Es war einst ein kleines Festival mit besonderen Gästen. Jetzt wird es 17 und hat eine erstaunliche Erfolgsbilanz in Sachen Qualität. Ein Kommentar.

Das Fünf Seen Filmfestival galt früher als Geheimtipp, als man noch mit 20 bis 30 Gästen in den kleinen Kinosälen in Seefeld saß und auch dort schon ganz tolle Gespräche mit Schauspielern führen konnte, die keinerlei Berührungsängste hatten. Es hatte und hat einen besonderen Reiz und ist erwachsen geworden. Helwig, Dreh- und Angelpunkt des Festivals, denkt schon leise darüber nach, die Leitung zu übergeben und sagt auch ganz deutlich, dass das auch finanzierbar sein muss. Auch er wird einen Nachfolger finden, doch sein unglaubliches Engagement und seine Fähigkeit, andere zu begeistern, machten ihn und das Festival zu etwas ganz Besonderem. Diese Stimmung war auch bei der Eröffnung in Starnberg zu spüren und beinahe greifbar.

Das Fünf-Seen-Filmfestival hat auch eine enge Bindung zu Landsberg

Das Festival rund um Matthias Helwig hatte schon immer eine enge Bindung auch zum Landkreis Landsberg, denn Helwig und der ehemalige Landsberger Filmforumchef Kurt Tykwer sind befreundet. So gab es spannende Kooperationen und immer wieder besondere Ehrengäste von Josef Hader über den inzwischen verstorbenen Kameramann Michael Ballhaus, den Schauspieler und Maler Armin Müller-Stahl und in Landsberg Wim Wenders. Kurz: Fast alles, was für Qualität beim Film steht, war hier schon mal zu Gast, und zwar gerne, wie es auch Iris Berben im vergangenen Jahr betonte, denn der Starnberger See bietet eine ideale Umgebung, um einfach mal genießen zu können. Heuer sind Margarethe von Trotta und Maria Schrader, sowie Paula Beer zu Gast und zeigen eindrucksvoll, wie sich die Rolle der Frau im Film verändert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen