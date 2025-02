Für die Demokratie einzustehen, ist wichtiger denn je

Der Hellmairplatz in Landsberg war rappelvoll, als dort erneut ein eindrucksvolles Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt wurde. Rund 2500 Menschen nahmen laut Polizei in der Spitze an der friedlichen Kundgebung teil – und damit in etwa so viele wie vor einem Jahr. Die Rednerinnen und Redner waren sich einig: In der aktuellen Situation reicht Demonstrieren nicht mehr aus.

In den Beiträgen schwang Frust mit. „Es ist traurig, dass wir nach einem Jahr wieder hier stehen müssen“, hieß es in einem der ersten Beiträge. Ende Januar 2024 wurden die bundesweiten Proteste durch einen Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen in Potsdam, an dem auch Politiker der AfD und Rechtsextreme teilnahmen, ausgelöst. Bei der jetzigen Demo nahmen die jüngsten Ereignisse im Bundestag viel Raum ein.

Unmittelbar vor der Wahl sind die Fronten zwischen den demokratischen Parteien verhärtet. Die Gesellschaft scheint zusehends gespalten. Und so war eine zentrale Botschaft, die sich aus der Kundgebung am Hellmairplatz mitnehmen ließ: Es ist wichtiger denn je und eine kollektive Verantwortung, auch im alltäglichen Leben für die Demokratie einzustehen.