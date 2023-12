Für weniger Krach unter dem Weihnachtsbaum

Plus Ein harmonisches Fest ist nicht selbstverständlich. Wie es beim nächsten Mal entspannter ablaufen könnte, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die vegane Tochter redet einem die saftigen Gänsekeulen schlecht, die Mutter hat die eigenen Ansprüche an das Weihnachtsfest zu hoch gesetzt und ist frustriert, der Onkel hat zu tief ins Glas geschaut und der Rest streitet sich über Söders Genderverbot?

An Weihnachten soll das Familienleben besonders harmonisch sein und dann gibt es doch bei vielen trotz himmlischer Deko Streitigkeiten am Weihnachtsbaum. Wer sich deswegen schlecht fühlt, während die geteilten Fotos vermeintlich perfekter Familien in die sozialen Medien fluten, dem sei gesagt: Weihnachtsfrust ist keine Seltenheit. Fast ein Viertel der Deutschen hat laut einer YouGov-Studie von 2019 bereits Weihnachtsstreitigkeiten erlebt. Stress rund um die Feiertage, oft durch hohe Erwartungen und viele Aufgaben, soll demnach ein Hauptauslöser sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen