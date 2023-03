Fußball im Kreis Zugspitze: Die Spannung steigt noch mal

Plus Der neue Modus im Fußballkreis Zugspitze hat einige Vorteile. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Wenn nach der Winterpause wieder der Fußball rollt, ist vor allem in den unteren Klassen für die meisten Mannschaften schon die Entscheidung gefallen - sie befinden sich im sicheren Mittelfeld und können ruhig die restlichen Partien angehen. Nur ganz oben und unten in den Tabellen tut sich noch etwas und herrscht meist auch noch Spannung. Anders in dieser Saison im Kreis Zugspitze. Im Endeffekt ist dort fast nichts entschieden.

Durch die Neueinteilung nach der Herbstrunde in Auf- und Abstiegsgruppen bleiben auch die restlichen Spiele spannend. Einzig den Klassenerhalt haben die Mannschaften, die es in die Meisterrunde geschafft haben, sicher. Aber wenn man bereits so weit ist, will man natürlich auch um den Aufstieg mitspielen. Die ersten Spiele nach der Pause haben auch gezeigt, dass praktisch alle Teams mit einem ganz anderen Elan an die Restsaison herangehen.

Weniger Landkreis-Derbys in der zweiten Hälfte

Insofern ist die neue Einteilung ein voller Erfolg - aber auch diese Medaille hat zwei Seiten. Aus Landkreissicht ist es schade, dass gleich mehrere Mannschaften auf Duelle mit anderen Landkreisteams verzichten müssen. Das ist den Bonuspunkten geschuldet, schließlich müssen die Teams gerecht verteilt werden. Diese Punkte machten die Einteilung auch zu einem ausgesprochen schwierigen Unterfangen. Auch wenn Kreisspielleiter Heinz Eckl hier hervorragende Arbeit geleistet hat - alle kann man nun mal nicht zufriedenstellen.

Zum anderen wird es nach dem letzten Spieltag noch zu heftigen Rechenspielen kommen, denn teilweise wird die Quotenregelung herangezogen, um die Teams für die Relegation zu ermitteln. Nicht einfach, vor allem angesichts der vielen Gruppen, die es durch die Einteilung gibt. Hier eine andere Regelung zu finden wäre schön, ob dies auch möglich ist, ist aber die Frage. Sicher ist jedenfalls, dass man sich auf eine wirklich spannende zweite Saisonhälfte, vielleicht noch spannender als die erste, freuen kann - und das für alle Teams.