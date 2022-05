Ganzjährige Außengastronomie? Eine gute Entscheidung

Plus Die Stadtverwaltung schafft mit der neuen Satzung klare Verhältnisse und beim Thema Gebühren zeigen die Räte Fingerspitzengefühl, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Lange hat sich wohl kaum einer daran gestört, dass die Gastronominnen und Gastronomen in der Landsberger Altstadt nur bis in den Herbst hinein Gäste im Freien bewirten durften. Durch die Pandemie hat sich die Situation jedoch verändert. Es ist gut, dass die Stadtverwaltung mit einer neuen Satzung klare Verhältnisse schaffen möchte. Aber braucht es wirklich eine Erhöhung der Gebühren?