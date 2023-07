Gastronomie: Wer spendet letztlich an den Ruethenfestverein?

Plus Ist das Sponsoring durch die Wirte fürs Ruethenfest noch zeitgemäß? Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Eine Spende der Gastronomie an den Ruethenfestverein ist die Idee dieser zusätzlichen Konzession für die Wirtinnen und Wirte. Nicht allen gefällt das. Und das hebt bei manchen dann den Bierpreis, sodass man sich fragen kann, wer zahlt letztendlich und spendet dem Verein, die Wirte oder der Gast?

Eine neue Form der Bezuschussung?

Generell ist diese Bezuschussung vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, zumal die Gastronomen das Gleiche zahlen müssen wie vor vier Jahren, das Fest des Vereins aber viel kürzer ist. Zudem fehlen aus Geldmangel einige Attraktionen, wie beispielsweise die Carmina Burana. Also weniger Abende mit Einnahmen, dafür das Gleiche zahlen, das erscheint vielen nicht so ganz schlüssig. In Zeiten des Personalmangels gerade im Bereich der Gastronomie erscheint diese Art der Förderung nicht zweckmäßig. Vielleicht gibt es andere Modelle. Wirte und Verein könnten gemeinsam eine neue Lösung suchen, wie man hier weitermachen kann und jeder etwas davon hat. Eine vom Stadtrat aufgestülpte Finanzierungsmaßnahme scheint wenig demokratisch und weckt Widerstand. Und das Geschimpfe bringt wenig. Das Ruethenfest ist eine tolle Veranstaltung, die es zu unterstützen gilt, und die man unterstützen muss. Es bekam den Heimatpreis und muss ganz sicher vonseiten der Stadt Landsberg oder dem Freistaat unterstützt werden.

