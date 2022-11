Gedenkstätte: Die Stiftung muss unterstützt werden

Plus Ein Gedenkort im KZ-Außenlager Kaufering VII ist eine Chance. Der Stiftung sollten keine Steine in den Weg gelegt werden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Seit Jahren steht im Raum, auf dem Gelände des ehemaligen Dachauer KZ-Außenlagers Kaufering VII eine Gedenkstätte zu errichten. Es gibt dazu viele gute Ideen, Fachleute und Ehrenamtliche in der Region Landsberg verfügen über die nötigen Kenntnisse und große Mengen an Archivmaterial. Es ist an der Zeit, dass nun die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es bald an die konkreten Planungen gehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen