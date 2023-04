Gehaltserhöhung mit Beigeschmack für Greifenbergs Bürgermeisterin

Plus Die Bürgermeisterin von Greifenberg bekommt nun mehr Geld. Die Art der Festlegung ist aber ein grundsätzliches Problem, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Greifenberg steht gut da, so gut, dass die Kommune vergangenes Jahr über 13.000 Euro an Negativzinsen fürs Girokonto zahlen musste. Dennoch bekommt die ehrenamtliche Bürgermeisterin Patricia Müller unter dem Strich in ihrer Amtszeit nicht die vom Landkreis Landsberg empfohlene Aufwandsentschädigung. Die liegt bei 4115 Euro. Die erhält Müller künftig, nachdem es bisher 225 Euro weniger waren. So war es wegen der Corona-Krise und deren unklaren Auswirkungen 2020 im Gemeinderat beschlossen worden. Der Fall zeigt ein grundsätzliches Problem und sagt auch etwas aus, wie angespannt das Verhältnis in Greifenberg teils ist.

Eingruppierung von Bürgermeistern in Besoldungsgruppen ist sinnvoll

Laut Kämmerer wäre eine Summe bis zu 4671 Euro möglich in einer Gemeinde dieser Größe. Die Herangehensweise angesichts der Corona-Krise ist nachvollziehbar, dass nun aber nicht deutlicher nachgebessert wird, kann man als Signal an die Bürgermeisterin werten, dass ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Und hier geht es auch um Befindlichkeiten. Das ist aber eine schlechte Entscheidungsgrundlage. Das ist nicht nur in Greifenberg so und eine der großen Schwächen der ehrenamtlichen Ausübung. Hauptamtliche Bürgermeister sind Beamte auf Zeit und werden entsprechend eingestuft. So sollte es immer sein. Zumal die Aufgaben zugenommen haben und dieses Ehrenamt in vielen Fällen ein Vollzeitjob inklusive Überstunden ist.

