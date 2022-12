Kommentar

vor 17 Min.

Geringes Interesse am Schlossberg

Plus Knapp über 20 Prozent Beteiligung beim Bürgerentscheid zum Schlossberg-Anbau in Landsberg: Das ist enttäuschend, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Egal, wie man das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Anbau an die Schlossbergschule in Landsberg nun bewerten will - die Wahlbeteiligung von knapp über 20 Prozent ist mehr als enttäuschend. Sie zeigt, was sich bereits während der teils lautstarken Diskussion im Vorfeld gezeigt hat: Der Mehrheit der Landsbergerinnen und Landsbergern ist es schlichtweg egal, was und wie und wie teuer am Schlossberg gebaut wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen