Gesundheit gehört zu den wirklich wichtigen Dingen

Plus Klinik-Chef Woedl schreibt nach Berlin: Die Forderung nach mehr finanziellen Ressourcen für die Kliniken ist berechtigt.

So malad wie die Krankenhaus GmbH in Weilheim steht das Landsberger Klinikum zwar noch lange nicht da, aber auch im Landkreis Landsberg sind die Zeiten der schwarzen Zahlen vorbei. Daher ist es richtig, dass der Landsberger Klinikvorstand Marco Woedl nach dem jüngsten Krankenhaus-Protesttag mit seinem Brandbrief ein weiteres Ausrufezeichen nach Berlin sendet.

Die Politik hat in Zeiten guter Steuereinnahmen viel Geld verteilen können. Dabei wurden akute Krisen abgemildert, andererseits bleibt es nicht aus, dass im Angesicht voller Kassen Geld nicht nur für die wichtigsten Dinge, die eine Gesellschaft leisten muss, verwendet wird. Genau diese Debatte über wichtig und weniger wichtig ist aber jetzt wieder zu führen. Benötigen wir wirklich alle staatlichen Förderungen für Pilotprojekte und neue Stellen und mehr Bürokratie oder sollten die akuten Probleme gelöst werden?