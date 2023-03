Gewerbe: Ein Ortswechsel ist nicht nur eine schlechte Nachricht

Plus Wenn erfolgreiche Betriebe wie die Firma Hallinger abwandern, ist das nicht erfreulich, LT-Redakteur Gerald Modlinger sieht darin aber nicht nur negative Gesichtspunkte.

Wenn die Schokoladenmanufaktur Hallinger nach Bad Wörishofen abwandert, ist das keine gute Nachricht für Landsberg. Am unternehmerischen Erfolg wollen wir nämlich alle gerne teilhaben, sei es durch Arbeitsplätze oder Steuereinnahmen und dadurch mögliche Annehmlichkeiten, die finanziell gut aufgestellte Kommunen ihrer Bevölkerung bieten können.