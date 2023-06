Graffito am Sternradhaus: Eine unglückliche Motivwahl

Plus Ein Gebäude auf dem ULP-Gelände in Landsberg zieren jetzt Eisvögel. Das passt nicht, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Schilfe und ein Eisvogel, der ins Wasser taucht und sich einen kleinen Fisch schnappt. Das ist eine Szenerie, die vor etlichen Jahren im kleinen Biotop nördlich des Landsberger Jugendzentrums noch zu beobachten war. Naturschützer boten dort immer wieder Führungen an. Das Biotop ist mittlerweile Geschichte und dennoch in der Diskussion, die jetzt durch das neue Graffito auf der Giebelwand des Sternradhauses auf dem Gelände Am Papierbach noch befeuert werden dürfte.

Denn das Biotop, die Heimat des Eisvogels, ist im Zuge der Baumaßnahmen für das neue Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach verschwunden. Warum? Der Bund Naturschutz und einige Stadträte sagen, die Bauarbeiten seien der Grund, Investor, Stadt und Untere Naturschutzbehörde führen unter anderem das Eschensterben und die anhaltende Trockenheit ins Feld. Nun soll aus einem Feuchtbiotop künftig ein Biotop werden, das Eigenschaften von trockenen und warmen Standorten aufweist.

