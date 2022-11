Günstige Wohnungen: Wo das Problem eigentlich liegt

Plus Nach der Schondorfer Wohnungsaffäre fragt sich LT-Redakteur Gerald Modlinger, ob es überhaupt richtig ist, wenn Gemeinden derart günstiges Wohneigentum anbieten.

Die Aufregung um den Verkauf und die geplante Weitervermietung einer vergünstigten Wohnung an ein Kind des Schondorfer Bürgermeisters hat sich inzwischen ein wenig gelegt. Der Vorgang ist ausgeleuchtet, auch von der Rechtsaufsicht. Erwartungsgemäß wurde dort festgestellt, dass die Sache formaljuristisch nicht zu beanstanden ist.