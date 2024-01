Guter Vorsatz für 2024: In vielen Bereichen zusammenhalten

Plus Statt Fitness- und Diätvorsätze im neuen Jahr, muss das Miteinander 2024 in Vordergrund rücken, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

"Nur zusammen gewinnt man", sagt die Frau hinter dem Tankstellentresen, nach einem fast banalen hin und her von "die EC-Karte funktioniert nicht", sie rüttelt am Gerät und dann geht es doch. Was die Frau als Floskel mit einem Lächeln auf den Lippen dem Kunden mitgibt, sind weise Worte am Ende des Jahres. Besser als die Supermarktwerbung, die bereits nach den Weihnachtsfeiertagen damit warb, dass man sich jetzt am besten darum bemühe wieder in Form zu kommen und Spottpreise für neue Sportgeräte anpreist, die verstaubte Hanteln und Hula Hoops ablösen sollen. Doch anstatt auf das in Vollfarbe und auf glänzendem Papier gedruckte Versprechen zu hören, dass mit oberflächlichen Vorsätzen 2024 alles besser wird, sollten soziale Ziele etwas mehr in den Fokus rücken.

Spenden sammeln, sich für schwächere Starkmachen, Oma und Opa besuchen, mit jemandem, der alleine im Kaffee sitzt ein Gespräch anfangen. Eben das, was man kann anbieten und vielleicht sogar im Team ein Projekt umsetzen, weil man zusammen immer mehr erreicht. Mit einem Blick aufs Weltgeschehen, auf Deutschland, Bayern und auch den Landkreis Landsberg: Probleme gibt es an jeder Ecke und niemand kann versprechen, dass es einfacherer wird im Leben. Aber zusammen findet man Lösungen und es wird doch ein wenig erträglicher, wenn man nicht allein ist.

