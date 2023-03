HCL entscheidet mutig und richtig

Plus Der HC Landsberg verlässt freiwillig die Eishockey-Oberliga. Es ist die richtige Entscheidung, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Das Experiment Eishockey-Oberliga ist für den HC Landsberg vorbei. Angesichts der Ergebnisse in den vergangenen drei Jahren sicher keine falsche Entscheidung. Die finanziellen Mittel sind begrenzt - ebenso die Leidensfähigkeit der Fans und auch der Mannschaft. Man muss einsehen: Es reicht einfach nicht.