Hellmairplatz: Ein Ort, der Wünsche weckt

Plus Nicht immer kann man alle Interessen von Wirten und Veranstaltern gleichrangig berücksichtigen. Im Fall der Oidn Wiesn auf dem Hellmairplatz wird das deutlich. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Die Biergartensaison beginnt, wir alle möchten draußen sitzen und das auch genießen. Die Wirte bestuhlen in der Außengastronomie und wollen möglichst viele Gäste auf einmal bewirten. Das ist jedes Jahr so und verständlich. Da ärgert es natürlich, wenn man alles wieder wegen einiger Tage wegräumen muss. Und das betrifft in diesem Fall drei Wirte, die sich nun dagegen wehren und einen neuen Platz für die Veranstaltung der VR-Bank Landsberg-Ammersee fordern. Die Veranstalter wollen allerdings nicht weg. Und verweisen auf den besonderen Charakter dieser Veranstaltung. Geredet wurde im Vorfeld wohl nicht, sondern es wurde gleich ein Antrag im Bauausschuss gestellt. Jetzt soll die Stadt, der Ausschuss, der Stadtrat das entscheiden. Und damit spricht man gleich mehrere Themen an.

Hellmairplatz: Wunsch und Wirklichkeit

Denn der Hellmairplatz ist ein besonderer Platz. Besonders attraktiv für die Nutzung im Sommer, aber auch im Winter beim Landsberger Christkindlmarkt. Auch hier wollen andere Wirte gerne auf diesen Platz, wie früher übrigens, doch hier sind meist die Platzhirsche am Zug, die den Platz (weitestgehend) vereinnahmen, und genau die beschweren sich jetzt, wenn man einmal im Jahr für die VR-Bank abräumen muss. Bei gleichem Recht für alle müssten diejenigen Wirte, die diesen Standortvorteil das ganze Jahr schon haben, eigentlich auch dulden, wenn die VR-Bank "ihren Raum", also eine städtische Fläche, einmal im Jahr nutzt. Oder man öffnet den Hellmairplatz im Sinne der Gleichheit auch wieder beim Christkindlmarkt übers Losverfahren für alle unsere Wirte.

