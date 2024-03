Herrenstraße: Viele Überlegungen, aber wenig Umsetzbares

Plus Viel Arbeit hat sich die Planerin für die Herrenstraße und Hofmark in Dießen gemacht. Die daraus folgenden Erkenntnisse sind jedoch überschaubar.

Fast zwei Jahre wurde an der Feinuntersuchung als eine Art "Machbarkeitsstudie" für den Neubau der Herrenstraße und Hofmark in Dießen gearbeitet. Der Erkenntnisgewinn ist überschaubar: Dass nicht viel Platz für Veränderungen im Straßenraum besteht, wissen in Dießen alle.

Natürlich ist es richtig, sich über Machbares und Nicht-Machbares Gedanken zu machen, bevor man eine der wichtigsten Straßen in Dießen neu baut und damit Fakten für Jahrzehnte schafft. Aber in der jüngsten Gemeinderatssitzung drängte sich der Verdacht auf, dass viel gedanklicher Aufwand für Dinge getrieben wurde, die ohnehin nicht realistisch sind. Bemerkenswert ist etwa, dass einerseits das Staatliche Bauamt die bisherigen den Straßenraum einengenden Schrägparkplätze nicht mehr haben will, andererseits denkt die Planerin ein paar Meter weiter darüber nach, ob eine künstliche Verengung sinnvoll wäre. Was soll denn das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen