Hilfe beginnt im Kleinen: Landsberg hilft den Kriegsflüchtlingen

Plus Warum unbürokratische Hilfe wichtig ist und warum die Situation in der Ukraine wirklich ein Anlass ist, um nach Freiheit zu rufen - und nicht Corona. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Hilfe beginnt oft im Kleinen. Das konnte man am Samstag in Landsberg erleben, als ganz viele Menschen Verbandsmaterial mit an den Hauptplatz brachten, das dringend in der Ukraine benötigt wird. Ein Tropfen auf dem heißen Stein? Nein – eine Aktion, die zeigt, dass den Menschen dieser Krieg nahegeht, und dass – egal wie klein die Hilfe ist – jeder Verbandskasten und jede Aktion helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

