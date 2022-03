Hilfe für Flüchtlinge: Es ist wichtig, längerfristig zu denken

Plus Angesichts des Krieges in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft überwältigend. Es ist gut, dass das Landratsamt auch längerfristig denkt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Der Ukraine-Krieg hat im Landkreis Landsberg eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst: Es wird gespendet und es werden Hilfsgüter ins Land gebracht. Unglaublich viele Menschen wollen den Geflüchteten außerdem eine Bleibe bieten. Es ist jedoch (leider) davon auszugehen, dass sich die Situation noch verschärfen wird und daher der absolut richtige Weg, dass sich das Landratsamt schon jetzt darauf vorbereitet.