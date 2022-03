Hinteranger in Landsberg: Ein richtiger Flickerlteppich

Plus Der Hinteranger in Landsberg ist in einem schlechten Zustand. Ein Provisorium ist eine zweckmäßige Lösung, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Der Hinteranger hat in den vergangenen Jahren sehr leiden müssen. Auch seine Anwohner und die Geschäftsleute. Denn dort lief so einiges schief. Schon seit der Sanierung der Straße 1994 war er eigentlich bereits wieder ein ärgerliches Provisorium, das man sofort wieder hätte rausreißen müssen. Seitdem fährt man von Schlagloch zu Schlagloch, und für Radfahrer kann es gefährlich werden. Das wissen alle, und das gefällt keinem. Leider wurde die Straße immer mehr zum Hauptverkehrsweg durch die Altstadt. So richtig begonnen hat das beim Hauptplatzumbau und seither hat sich das kaum geändert, im Gegenteil. Die Straße ist von morgens bis abends gut genutzt und deshalb leidet das Pflaster noch mehr, als es ursprünglich vorhersehbar war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen