Hirschvogel und die Sorge vor Gas-Embargo: Bitte kein Aktionismus

Plus Den Automobilzulieferer aus Denklingen würde ein Embargo auf russisches Erdgas hart treffen. Ein solches würde die ehrgeizigen Pläne von Unternehmen wie Hirschvogel zunichtemachen. Ein Kommentar.

Automobilzulieferer Hirschvogel aus Denklingen steht vor großen Herausforderungen und begegnet diesen mit mindestens genauso großen Plänen. Corona-Krise, Chipmangel und Ukraine-Krieg zum Trotz: Hirschvogel will laut CEO Jörg Rückauf schneller wachsen als der Markt. Das ist beachtlich, aber auch notwendig.