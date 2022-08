Immer weniger Notärzte: Ein bekanntes Problem ist verantwortlich

Plus Notärzte im Kreis Landsberg arbeiten unter immer schwierigeren Bedingungen. Das ist auf ein schon lange bekanntes Problem zurückzuführen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Für die Notärztinnen und Notärzte im Landkreis Landsberg geht es oft um Sekunden und bei manchen Einsätzen sogar um Leben und Tod: Man muss den Hut vor denjenigen ziehen, die sich dieser Aufgabe annehmen. Doch wie sich im Gespräch mit Ex-Obmann Dr. Wolfgang Weisensee und seinem Nachfolger Dr. Philip von der Borch zeigt, arbeiten die Medizinerinnen und Mediziner unter immer schwierigeren Bedingungen und teilweise am Limit. Das ist auch auf ein lange bekanntes Problem zurückzuführen.