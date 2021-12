Impfpflicht in den Pflegeberufen: Viele haben innerlich schon gekündigt

Plus Die bevorstehende Impfpflicht für Berufe in Medizin und Pflege sorgt auch im Landkreis Landsberg für Diskussionen. LT-Redakteur Dominic Wimmer hat für bislang ungeimpftes Personal wenig Verständnis.

Jetzt kommt sie doch – die Impfpflicht. Vor einigen Monaten haben Politiker jeglicher Coleur mit Engelszungen versucht, die Bürgerinnen und Bürger zur Corona-Schutzimpfung zu bringen und dabei betont, dass es keine Impfpflicht geben werde. Das war allerdings viel zu früh zu viel versprochen – damals waren die harten Folgen der vierten Welle noch nicht absehbar und auch nicht, dass die Impfquoten in Deutschland so niedrig bleiben.