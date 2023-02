Die Erhöhung der Eintrittspreise im Landsberger Inselbad ist richtig

Plus Ab der Saison 2023 wird das Baden im Inselbad in Landsberg teurer. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Landsberger Inselbad soll in den kommenden Jahren zu einem modernen Familienbad umgebaut werden. Das wird ein finanzieller Kraftakt. Doch nicht allein deswegen ist es richtig und notwendig, die Gebühren zur Saison 2023 zu erhöhen.