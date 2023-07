Inselbad Landsberg: Wir sind froh, es zu haben

Plus Das Inselbad und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Landsbergerinnen und Landsberger wichtig. Warum es erhalten bleiben muss. Ein Kommentar.

Wie wertvoll das Landsberger Inselbad ist, merkt man, wenn man dort beim Schwimmen in einer Ruhepause mal die Menschen beobachtet. Denn alle hier scheinen ein wenig glücklicher zu sein. Beispielsweise das Personal, das viel mehr als einen Job macht, sondern mit vollem Elan und Freude an der Arbeit ist. Fast immer bekommt man ein Lachen oder ein fröhliches "Guten Morgen" zu hören oder es klingt einem ein sehr engagiertes "Jetzt wieder Wellen" - dann als Durchsage - entgegen. Das zeigt Wirkung, denn auch die Badegäste sind entspannt und genießen die morgendlichen Runden oder ein fröhliches Badevergnügen mit anschließendem Eiskaffee im Kiosk. Die Welt ist dort noch in Ordnung und heuer wird einem das so richtig bewusst, denn es stehen Veränderungen an. Das Bad muss dringend saniert werden, vor allem der technische Bereich bereitet dem Schwimmmeister Christian Wappler Probleme. Wappler ist seit Jahrzehnten im Inselbad, repariert selbst, was er selbst machen kann, und ist vor allem den Badegästen durch die Schwimmkurse für die Kleinsten bekannt.

Dankbar, wenn das Bad erhalten bleibt

Dass die Stadt Landsberg und die Stadtwerke nicht wie viele Städte das Bad einfach schließen, ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit und dafür kann man nur dankbar sein. Denn ohne das Inselbad würde die Stadt eine ihrer größten Attraktionen verlieren und wir Bürgerinnen und Bürger einen Luxus, der für viele von uns inzwischen schon fast selbstverständlich geworden ist. Deshalb ist die Idee der Oberbürgermeisterin, dieses Bad und dieses Areal einer Ganzjahresnutzung zuzuführen, gar nicht so falsch. Dort im Winter Schlittschuh zu fahren, ist eine clevere Idee. Auch ein Fitnessstudio mit Bistro hat Charme, nur all das muss auch zum Bad passen.

