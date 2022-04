Inselbad-Pläne: Wo bleibt die Einzigartigkeit?

Plus Die bestehende Gastronomie im Landsberger Inselbad hat ihren besonderen Charme. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger hinterfragt die Pläne für das neue Bad.

Er ist auf dem Tisch – der so lange vordiskutierte Entwurf für das neue Inselbad. Der erste Entwurf ging gar nicht, der zweite sollte jetzt möglichst eine offene Konfrontation vermeiden. Doch vielleicht hätte man auch die Vorbesprechungen ein wenig öffentlicher machen können, um weitere Irritationen zu vermeiden. Denn jetzt ist der Entwurf beschlossen, wie so Vieles in letzter Zeit in Landsberg. Ob das wirklich das ist, was die Landsberger in ihren Umfragen wollten, wird sich zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen