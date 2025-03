„Wenn Integration gelingt, dann sind meistens Ehrenamtliche der Grund.“ Dieses Fazit zieht Integrationslotsin Stefanie von Valta nach über zehn Jahren Flüchtlingshilfe im Landkreis Landsberg. Als 2014 Geflüchtete in großer Zahl auch in der Region strandeten, waren es engagierte Frauen und Männer, die für den Staat in die Bresche sprangen und sich um die Betroffenen kümmerten.

