Intel-Ansiedlung: Die Nachbarn einbinden

Plus Kaufering spricht sich gegen Intel in Penzing aus. Der Landrat kritisiert das. Doch sollte er nicht für mehr Vertrauen sorgen?, fragt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Mitte November 2018 stellte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) seine Pläne zur Gründung eines Zweckverbands zur Nachverwertung und Entwicklung des Fliegerhorsts Penzing vor – mit mindestens dem Freistaat Bayern, dem Landkreis Landsberg, der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg als Mitglieder. Aber auch weitere, kleinere Gemeinden des Umlands und Gebietskörperschaften lud er damals ein, sich an dem Projekt zu beteiligen.