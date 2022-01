Intel in Penzing: Bald wieder alles auf Anfang?

Plus Kommt Intel nach Penzing? Es gibt Anzeichen, dass andere Standorte bevorzugt werden, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Über die Feiertage ist es still geblieben rund um das Thema Intel und Penzing. Nach der Kauferinger Ablehnung der Ansiedlungspläne und der heftigen Kritik des Landrats daran haben es alle Seiten (mit Ausnahme der Stadt) vorgezogen, nicht miteinander zu kommunizieren. Das sollte sich schnellstmöglich ändern.