Ist der Streik auf dem Land nicht so schlimm?

Plus Auf dem Land ist es in Sachen Streik ruhiger. Einige wussten noch nicht mal, dass er heute stattfindet. Ein Kommentar

Ein Streik im öffentlichen Nahverkehr oder im Flugbetrieb ist für viele Pendler und Reisende immer ein sehr nerviges und zeitraubendes Ereignis. Und das soll er auch sein, denn die Streikenden wollen ja deutlich auf ihre Situation aufmerksam machen und mit diesen Mitteln ihre Interessen durchsetzen. Dafür hat man meist Verständnis, außer man will genau an diesem Tag dringend auf einen Termin oder in Urlaub fliegen. Dann wird es meist persönlich unangenehm. Menschlich regt es einen dann halt doch auf. Doch meist ist es bei angekündigten Streiks einfacher, wer kann geht ihnen aus dem Weg.

Lieber gleich im Homeoffice bleiben

Deshalb gingen in diesem Fall viele Schulen gleich den sicheren Weg und ließen die Schüler lieber gleich im Homeschooling, auch die beliebten Elterntaxis waren auf dem Land im Einsatz. Doch manchmal hat man auch Glück, wenn man auf dem Land lebt. In vielen Bereichen ist der Nahverkehr sowieso nicht so gut ausgebaut und man muss sich weiterhin aufs Auto verlassen. Also ist der Streik auf dem Land gar nicht so effektiv? Das könnte man fast denken, wenn man am Montag Morgen auf Reportage ist, denn das Verkehrschaos blieb aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

